Per rollam demokracia

Súčasná kríza ktorá opantáva Slovensko je vážna s dopadmi nielen na naše zdravie, bezpečnosti a ekonomiku, ale aj fungovanie samospráv a verejných inštitúcií.

Prvá samospráva na Slovensku (Gelnica) sa rozhodla pre experiment, ktorý je minimálne nevídaným procesom v podmienkach slovenských zastupiteľstiev. Hlasovanie per rollam sa využíva v prípadoch pracovných skupín, komisií a môže sa vyskytnúť aj pri rade miest, obcí a krajov. Využíva sa v prevažnej miere pri menej kľúčových a jednoznačne formulovaných rozhodnutiach.

Poviem len, že ľudsky chápem jeho snahu nezdržiavať rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre chod Gelnickej samosprávy. Nemyslím si však, že tým správnym liekom je per rollam rozhodovanie. Pri aktuálnom znení našej zákonnej úpravy ide hlasovanie per rollam v akejkoľvek samospráve až na „hranu zákona“ a vytvára to príležitosť na budúce problémy. Považujem to za oklieštenie základných princípov platných zákonov o samospráve, ako aj Charty miestnej samosprávy. Nehovoriac o bezpečnostných rizikách, možnej zastupiteľnosti poslanca, nevieme identifikovať, kto reálne hlasuje – emailuje.

Zákony o fungovaní samospráv ( 369/1990 Z.z. a 302/2001 Z.z.) upravujú rokovanie zastupiteľstva obdobne: obecné, krajské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Charta miestnej samosprávy vo svojej preambule hovorí: právo občanov podieľať sa na riadení verejných vecí je jedným z demokratických princípov rešpektovaných členskými štátmi Rady Európy.

V našich podmienkach sme tieto princípy ukotvili v tomto prevedení:

rokovania zastupiteľstiev sú zásadne verejné,

a slovo na zastupiteľstve sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

Hlasovanie per rollam skalpuje tieto ustanovenie zákona na kosť.

Tak rozsiahly krízový režim na území celej krajiny sme tu ešte nemali. Nie každý deň máme na Slovensku pandémiu, ktorá zasiahne celé územie. Lokálnych máme každý rok niekoľko, vo väčšine prípadov povodne, či útoky komárov už otestovali nie jednu samosprávu. Návrh ZMOS-u by aj v tomto prípade umožnil rozhodovanie orgánov za zatvorenými dverami. Je to riziko spojené so zneužívaním právomocí.

Aká je cesta

Už aj dnes si každá samospráva môže upraviť vzťahy medzi štatutárom a poslancami vo vlastných základných dokumentoch, napr. v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom. Práve v tomto dokumente je možné upraviť v čase krízového režimu prerozdelenie kompetencií v dôležitých náležitostiach do rúk štatutára (primátor, starosta, župan). Podotýkam len do doby trvania tohto stavu. Následne, po skončení trvania krízového stavu, sa rozhodnutie štatutára stane predmetom schvaľovania zastupiteľstva. Každé jedno zastupiteľstvo sa bude musieť vysporiadať s legitímnou obavou, ktorá tkvie z toho, či miera rozhodovania na jedného človeka, aj keď je to štatutár, sa dočasne preklopí na jeho plecia. Mnohé samosprávy majú tieto vzťahy upravené už aj dnes, akurát absentuje v nich úprava pre krízové obdobia.

V čase obdobných kríz nemala platiť povinnosť v prípade obecných zastupiteľstiev zasadať najmenej raz za 3 mesiace a v prípade VÚC 2 mesiace. V tomto prípade sa ponúka riešenie prechodného ustanovenia v zákone, ktoré túto lehotu predĺži po dobu ohrozenie pandémiou. Zrovnoprávnenie lehôt v prípade VÚC a obcí na 3 mesiace je vhodné aj pre štandardné podmienky.

To sú len základné možnosti, ktoré ponúka súčasné znenie zákonov.

V 21. storočí máme technológie, ktoré umožňujú komunikovať cez videokonferencie aj bez fyzickej prítomnosti. Pri splnení podmienok bezpečnej technológie, adekvátneho spojenia bez prerušovania, možnosti vystúpenia verejnosti, takáto zákonná úprava v prípade výnimočných stavov umožní rokovanie zastupiteľstva.

Bezpečnosť a identifikovateľnosť hlasujúceho sa vie zabezpečiť prostredníctvom unikátnych identifikátorov hlasujúcich (cez hlasovaciu platformu, do ktorej by sa musel prihlasovať každý v dohodnutom čase), pričom by sa stanovili podmienky využívania týchto identifikátorov a tiež sankcie za ich zneužitie.

Áno, je pravda, že žiadna samospráva nedisponuje takou úpravou, ktorá by umožňovala v čase krízy, preniesť na štatutára väčšiu mieru rozhodovania a zodpovednosti. Dnes, majú zastupiteľstvá jedinú možnosť stretnúť sa a rokovať. Upozorniť a požiadať verejnosť, aby zastupiteľstvo sledovala prostredníctvom lokálnych médií.

Skúsenosť, ktorú získali samosprávy z dnešných problémov je trpká, no na nezaplatenie. Vieme sa pripraviť na budúce krízy lepšie.