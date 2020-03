Bobríka za rýchlosť sa pri kreovaní vlády nezískava

Prím dnešných správ hrajú koaličné rozhovory a vytvorenie vlády zo štyroch strán. Bude to tak, kým nebudú predstavené vládne priority a mená členov vlády, ktorí ich budú presadzovať a obhajovať v parlamente najbližšie 4 roky.

Stabilné koalície sa nerodia ľahko, jednoducho a v rýchlosti. Aj keď, očakávania spoločnosti a krajiny sú enormné, politické strany nemôžu a nemajú konať zbrklo. V západnej Európe to trvá mesiace, belgickej vláde to trvalo viac ako rok, tej nemeckej to trvalo pol roka.

Všetky 4 strany demokratickej opozície, ako sa označovali pred voľbami, získali jasný mandát. Voliči Slovenska chcú vidieť zmenu. Dovolím si tvrdiť, že tou hlavnou zmenou a verejnou objednávkou, na ktorú získali mandát, je antikorupčná politika a vymazanie „našich ľudí“ z ovplyvňovania politiky a politikov. To bolo späté hlavne so stranou SMER-SD, ktorá jediná ostala v parlamente z bývalej koalície.

Sme teda v situácii, kedy je lepšie počkať si na adekvátny vládny program, ktorým chcú zmeniť a posunúť Slovensko vpred. Za 5 dní sa vláda neskladá a volebné programy 4 strán sa nepretavia do kvalitného programu vlády, ktorý je potrebné realizovať najbližšie štyri roky.

“Nemaj prehnané očakávania, ktoré je nemožné zrealizovať a ich výsledkom bude len sklamanie”. Túto pravdivú vetu, mi v pondelok zopakovala veľmi múdra žena.

Na zmenu nebude postačovať len výmena vrcholových predstaviteľov vlády. Veľkou alchýmiou bude aj schopnosť a sila novej koalície vymeniť politických nominantov vo vedení ostatných úradov štátnej správy. Všetkým štyrom stranám chýbajú štandardné stranícke štruktúry, ktoré by boli v tento moment výhodou. No prekážkou to vôbec nemusí byť. Ak otvoria výberové konania a zrieknu sa politických nominácií, môže to byť práve táto vláda, ktorá ukáže, ako sa dajú manažovať verejné úrady inak. Transparentnejšie výberové konania, otvorené verejné inštitúcie predstavujú systémovú alternatívu návrhu na štátnu finančnú podporu médiám, ktorý pokiaľ ak sa aj presadí, bude vždy len doplňujúcim kontrolným nástrojom.

Nová vláda bude mať podľa všetkého pohodlnú ústavnú väčšinu v parlamente, kde ju pri dobrom vládnutí nemá čo ohroziť. Ohrozením si môže byť de facto sama. Najväčším rizikom je neskúsenosť mnohých zvolených poslancov, nedostatok odborníkov vo vlastných radoch, ukazuje sa to už pri prvých menách potenciálnych členov vlády. So základnou úlohou posilnenia právneho štátu, spravodlivosti a boja proti korupcii, hlavnými nositeľmi týchto ideí tak budú hlavne členovia vlády, ktorý budú presadzovať zákony v parlamente.